Romanya'da metro sendikası üyeleri Bükreş'te raylara inerek trafiği durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Romanya'da metro sendikası üyeleri Bükreş'te raylara inerek trafiği durdurdu

Anadolu Ajansı / Serkan Eruysal - Haberler | Güncel
Romanya'da metro sendikası üyeleri Bükreş'te raylara inerek trafiği durdurdu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te metro sendikası üyeleri, sabah saatlerinde protesto gösterisi amacıyla raylara inerek ulaşımı durdurdu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te metro sendikası üyeleri, sabah saatlerinde protesto gösterisi amacıyla raylara inerek ulaşımı durdurdu.

Özgür Metro Birliği Sendikasına üye metro çalışanları ve işletme sahipleri, metro girişlerine kilit vurdu ve raylara inerek vagonların yola çıkmasını engelledi.

Söz konusu protesto gösterisi, Bükreş metrosunu işleten Metrorex şirketinin, ulaşım ağında faaliyet gösteren tüm ticari işletmelerin yer altı ulaşımı güvenliğini tehlikeye attığı ve acil durumlarda tahliyeyi zorlaştırdığı gerekçesiyle 2 Nisan'a kadar boşaltılmasını istemesi üzerine yapıldı.

İstasyon kapılarına kilit vuran ve raylara inen yaklaşık 600 sendika üyesi, haklarını savunduklarını belirterek Ulaştırma Bakanı kendileriyle diyaloğa geçmediği sürece metro istasyonlarından çıkmayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Eruysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Destici
Magazin Alişan Esra Erol Ezgi Mola Guy Ritchie
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Bülent Uygun Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Romanya'da metro sendikası üyeleri Bükreş'te raylara inerek trafiği durdurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:29:21. #1.15#
title