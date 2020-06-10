Romantik Komedi film konusu nedir? Romantik Komedi oyuncuları kimler? Romantik Komedi filmi hakkında merak edilen her şey! Romantik Komedi filmi! Yerli filmler arasında son yıllarda komedi ve romantizm türündeki başarılı yapımlardan biri olan Romantik Komedi hakkında merak edilenleri sizler için ele aldık. Romantik Komedi filmi hakkında soruların yanıtı haberimizde. Romantik Komedi film konusu nedir? Romantik Komedi oyuncuları kimler? Romantik Komedi filmi hakkında merak edilen her şey! Roma

Romantik Komedi filmi kadın ve erkek ilişkileri, romantizm ve komedi türündeki son yıllarda sinemaya yansıyan başarılı bir yapım oldu.Vizyona girdiği tarihlerden itibaren özellikle çiftler tarafından beğenilerek izlenen Romantik Komedi film hakkında merak edilenleri haberimizde detaylı bir şekilde ele aldık.

ROMANTİK KOMEDİ FİLM KONUSU NEDİR?

Esra, Didem ve Zeynep, üç yakın arkadaştır. Zeynep'in düğünü sürprizlere neden olacaktır. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir.

Reklâm ajansına çalışmaya başlayana Esra, ajansın kreatif direktörü Mert ile yakınlaşırken, Didem'de Mert'in arkadaşı aktör Cem Sezgin'den etkilenir. Üç arkadaşın kararları hayatlarını değiştirecektir.

Romantik Komedi

ROMANTİK KOMEDİ KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Ketche

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 5 Şubat 2010 Cuma

Senaryo: Ceren Aslan, Asli Zengin

Yapımcı Firma: Boyut Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Pinema Film

ROMANTİK KOMEDİ OYUNCULARI KİMLER?

Cemal Hünal

Engin Altan

Sedef Avcı

Pelin Çalışkanoğlu

Burcu Esmersoy