Romantik Komedi film konusu nedir? Romantik Komedi oyuncuları kimler? Romantik Komedi filmi hakkında merak edilen her şey! Romantik Komedi filmi!
Yerli filmler arasında son yıllarda komedi ve romantizm türündeki başarılı yapımlardan biri olan Romantik Komedi hakkında merak edilenleri sizler için ele aldık. Romantik Komedi filmi hakkında soruların yanıtı haberimizde. Romantik Komedi film konusu nedir? Romantik Komedi oyuncuları kimler? Romantik Komedi filmi hakkında merak edilen her şey! Roma
Romantik Komedi filmi kadın ve erkek ilişkileri, romantizm ve komedi türündeki son yıllarda sinemaya yansıyan başarılı bir yapım oldu.Vizyona girdiği tarihlerden itibaren özellikle çiftler tarafından beğenilerek izlenen Romantik Komedi film hakkında merak edilenleri haberimizde detaylı bir şekilde ele aldık.
ROMANTİK KOMEDİ FİLM KONUSU NEDİR?
Esra, Didem ve Zeynep, üç yakın arkadaştır. Zeynep'in düğünü sürprizlere neden olacaktır. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir.
Reklâm ajansına çalışmaya başlayana Esra, ajansın kreatif direktörü Mert ile yakınlaşırken, Didem'de Mert'in arkadaşı aktör Cem Sezgin'den etkilenir. Üç arkadaşın kararları hayatlarını değiştirecektir.
ROMANTİK KOMEDİ KÜNYESİ NEDİR?
Yönetmen: Ketche
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2010
Vizyon Tarihi: 5 Şubat 2010 Cuma
Senaryo: Ceren Aslan, Asli Zengin
Yapımcı Firma: Boyut Film
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Pinema Film
ROMANTİK KOMEDİ OYUNCULARI KİMLER?
Cemal Hünal
Engin Altan
Sedef Avcı
Pelin Çalışkanoğlu
Burcu Esmersoy