Rol arkadaşıyla sessiz sedasız nişanlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rol arkadaşıyla sessiz sedasız nişanlandı!

Rol arkadaşıyla sessiz sedasız nişanlandı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Limit dizisinin genç oyuncuları Erdem Şanlı ile Miray Akay'ın nişanlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya şirketinin imza attığı Limit adlı dijital dizisinin seti bir aşka ev sahipliği yaptı.

Lisede okuyan bir öğrenci grubunun etkileyici hikayesini anlatan dizinin oyuncuları Erdem Şanlı ile Rus asıllı oyuncu Miray Akay aşk yaşamaya başladı.

SESSİZ SEDASIZ NİŞANLANDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Balıkesir'de yapılan çekimler sırasında yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan 2 oyuncu nişanlandı.

Evlilik planları da yapan iki oyuncu aşklarını sosyal medyadan da ilan etti.

Rol arkadaşıyla sessiz sedasız nişanlandı!
Rol arkadaşıyla sessiz sedasız nişanlandı!

Kaynak: Snob Magazin

Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Hulusi Akar Mustafa Destici Jens Stoltenberg
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Burak Özçivit Kaan Yıldırım
Spor Mert Günok Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rol arkadaşıyla sessiz sedasız nişanlandı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 14:21:44. #1.16#

title