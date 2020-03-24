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Vatanım Sensin, Hayat Şarkısı, Magazin

Rol aldığı diziden ayrılan genç oyuncu evine kapandı!

Oğuzhan Kayra Koç, başrolünde yer aldığı Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sevdim Seni Bir Kere'den ayrıldı

24.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:01
Rol aldığı diziden ayrılan genç oyuncu evine kapandı!

Daha önceleri yer aldığı 'Hayat Şarkısı, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Vatanım Sensin' adlı dizilerle adından söz ettiren Oğuzhan Kayra Koç, geniş ve sadık hayran kitlesi edindiği ilk başrol dizisi 'Sevdim Seni Bir Kere'den ayrılma kararı aldı.

Sevenleri geri dönmesini istiyor

Yakışıklı oyuncu, yakın çevresine mental olarak yorulduğunu ve biraz dinlenmek istediğini söyledi.

Üzücü haberi alan Oğuzhan Kayra Koç, hayranları ise sosyal medya üzerinden oyuncuya 'geri dön' çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmıyor

Koç'un şu sıralar hem Korona Virüsü sebebiyle evinden çıkmadığı hem de yeni yayın dönemi için gelen proje tekliflerini değerlendirdiği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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