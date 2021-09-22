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Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde rögara düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ERBAA (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde rögara düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İsmetpaşa Mahallesinde yol kenarında bulunan rögardan gelen köpek sesini duyan vatandaşlar Erbaa itfaiyesine haber verdi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı mahalleye giden ekipler köpeği kurtarmak için harekete geçti. Bir itfaiye eri yaklaşık 2 metre derinliğindeki rögara merdiven yardımı ile indi. İtfaiye eri tarafından kuyundan çıkartılan köpek doğal yaşam alanına bırakıldı. - TOKAT

Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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