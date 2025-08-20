Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak 2025 sorusu, BTK kararı sonrası Türkiye'deki oyuncular için gündemde kalmaya devam ediyor. Dünya genelinde Roblox'a erişim sağlanabiliyor, ancak Türkiye'de erişim engeli hâlâ devam ediyor. 7 Ağustos 2024 tarihinde getirilen mahkeme kararı sonrasında, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla platform kapatılmıştı. Peki, Roblox ne zaman açılacak 2025? 20 Ağustos son durum! Türkiye'de Roblox bugün açılır mı? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox bugün (20 Ağustos 2025) Türkiye'de açılmadı. Erişim engelinin kaldırılması için yasal ve teknik süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE ROBLOX BUGÜN AÇILIR MI?

Roblox ne zaman açılacak 2025 sorusunun cevabı için Bakanlık yetkilileri, erişimin tekrar sağlanabilmesi için uygunsuz içeriklerin kaldırılması ve ardından yargı kararıyla engelin kaldırılması gerektiğini açıkladı. Ancak 20 Ağustos 2025 itibarıyla Roblox tarafından herhangi bir içerik düzenlemesi yapılmadığı görülüyor. Bu nedenle bugün için erişimin tekrar açılması beklenmiyor.