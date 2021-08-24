Robin Hood filmi oyuncuları kim? Robin Hood konusu, oyuncuları ve Robin Hood özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Robin Hood filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Robin Hood konusu, özeti ve Robin Hood oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Robin Hood filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Robin Hood filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Robin Hood filmini izleyecek olanların merak ettiği Robin Hood konusu nedir, Robin Hood oyuncuları kimler ve Robin Hood özeti gibi konuları inceliyoruz.

ROBİN HOOD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Robin Hood, dönüşüyle birlikte yolsuzluk ve kötülük dolu bir Sherwood Ormanı ile karşı karşıya kalır. Robin Hood bir yandan yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken, bir yandan da Nottingham Şerifi'nin yolsuzluklarıyla savaşır.

"Kingsman" serisi ile tanınan genç yıldız Taron Egerton'ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda "Black Mirror" ve "Peaky Blinders" gibi önemli dizilerde yönetmenlik yapmış olan Otto Bathurst oturuyor. Filmde başrol isme Little John rolünde Oscar ödüllü Jamie Foxx, Friar Tuck rolünde Tim Minchin, Marian rolünde Eve Hewson, Nottingham Şerifi rolünde Altın Küre adayı Ben Mendelsohn ve Will Scarlet rolünde "Fifty Shades" serisinin yıldızı Jamie Dornan eşlik ediyor.

ROBİN HOOD FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Otto Bathurst

Oyuncular: Taron Egerton, Ben Mendelsohn, Jamie Dornan, Paul Anderson, Eve Hewson

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2018 (116 dk)

Vizyon Tarihi : 11 Ocak 2019 Cuma Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Senaryo: Ben Chandler, David James Kelly

Yapımcı Firma: Appian Way Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.