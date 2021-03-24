Roast beef nedir? Roast beef nasıl yapılır? Roast beef malzemeleri!
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Roast beef nedir? Roast beef nasıl yapılır? Roast beef malzemeleri!

24.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:36
Roast beef nedir? Roast beef nasıl yapılır? Roast beef malzemeleri!

Roast beef yemeğinin lezzeti ve sunumu dikkat çekmekte. Roast beef nedir? Roast beef nasıl yapılır? Roast beef malzemeleri! Detaylar haberimizde.

Roast beef yemeğinin lezzeti ve sunumu dikkat çekmekte. Roast beef nedir? Roast beef nasıl yapılır? Roast beef malzemeleri! Detaylar haberimizde.

ROAST BEEF TARİFİ

1 adet bütün dana bonfile (ya da nuar)

3 dal taze biberiye

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

2 yemek kaşığı hardal

1 çay kaşığı deniz tuzu

3/4 su bardağı panko (japon ekmeği kırıntısı)

1 tatlı kaşığı esmer şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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