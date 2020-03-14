Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse dikkat çekmek için bir türkü yazdı. Civelek'in türküsündeki "Koronanın adını, hiç sevmedim tadını, Uzak dur gavur bizden" sözleri sosyal medyada beğeni topladı.

Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından, hastalığa dikkat çekmek için bir türkü yazdı.

"HERKES ÇOK GERGİN BENDE YUMUŞATMAK İÇİN TÜRKÜ YAZDIM"

Civelek, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında oturarak yazdığı türküyü çalıp söyledi. Civelek, yeni türküsünü sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşılan türkü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Civelek "Dünyada bir koronavirüs gerçeği var. Herkes çok gergin. Bende bu gerginliği yumuşatmak adına bir türkü yazdım, çaldım ve söyledim. Herkesten de ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

Civelek sosyal paylaşım sitelerinde defalarca paylaşılan türkü de şu sözlere yer verdi;

Koronanın adını

Hiç sevmedim tadını

Uzak dur gavur bizden

Almadım muradımı

Sevdamı alacağım

Horon oynayacağım

Korona var diyorlar

Elini tutacağım

Horon ele ele olur

Sevda dil ile olur

Uzak dur ula bizden

Dünya sana dar olur

Rizelinin huyudur

Hep çatar sağa sola

Allah'ından bulacaksın

Çin menşeili korona

Kaynak: İHA