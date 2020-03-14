Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse dikkat çekmek için bir türkü yazdı. Civelek'in türküsündeki "Koronanın adını, hiç sevmedim tadını, Uzak dur gavur bizden" sözleri sosyal medyada beğeni topladı.
Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından, hastalığa dikkat çekmek için bir türkü yazdı.
"HERKES ÇOK GERGİN BENDE YUMUŞATMAK İÇİN TÜRKÜ YAZDIM"
Civelek, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında oturarak yazdığı türküyü çalıp söyledi. Civelek, yeni türküsünü sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşılan türkü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Civelek "Dünyada bir koronavirüs gerçeği var. Herkes çok gergin. Bende bu gerginliği yumuşatmak adına bir türkü yazdım, çaldım ve söyledim. Herkesten de ilgi gördü" ifadelerini kullandı.
Civelek sosyal paylaşım sitelerinde defalarca paylaşılan türkü de şu sözlere yer verdi;
Koronanın adını
Hiç sevmedim tadını
Uzak dur gavur bizden
Almadım muradımı
Sevdamı alacağım
Horon oynayacağım
Korona var diyorlar
Elini tutacağım
Horon ele ele olur
Sevda dil ile olur
Uzak dur ula bizden
Dünya sana dar olur
Rizelinin huyudur
Hep çatar sağa sola
Allah'ından bulacaksın
Çin menşeili korona
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Rizeli kemençe ustasından koronavirüse türkü