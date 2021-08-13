Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış uyarısı
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Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Rize'de, yarın da günün ilk saatlerden itibaren Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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