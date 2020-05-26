Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
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Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim'in Çay TV'de katıldığı programın sonlarına doğru, Rize Valisi Kemal Çeber programa mesaj göndererek AK Partili başkandan hediye olarak Umre ziyareti istedi. İshak Alim bu isteğe, "Tamam olabilir, çok güzel" şeklinde cevap verdi.

26.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:32

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, bölgenin yerel televizyonu Çay TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın kapanacağı esnada programın moderatörüne mesaj gönderen Rize İl Valisi Kemel Çeber'den ilginç bir istek geldi.

UMRE ZİYARETİ İSTEDİ

Programın moderatörü gelen mesajı, "Sayın valimizin bir mesajını okuyarak kapatmak istiyorum. Diyor ki: 'Sayın başkanımızdan artık pandemi bittikten sonra bir hediye bekliyorum. Mesela Umre seyahati olabilir. Rizeliler de şahit olsun. Özellikle bu ortamda konuşmak istedim' diyor. Bunu da iletmiş olalım" şeklinde aktardı.

"TAMAM OLABİLİR, ÇOK GÜZEL"

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Vali'nin bu isteğine, "Tamam olabilir, çok güzel. Sayın valimizin de... Buradan hatırlatayım. Bütün Rize'deki siyasi il başkanlarımızla bizi ağırlayacağının sözü vardı. Onu hatırlatalım" şeklinde yanıt verdi.

Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi

Güncel Manşet

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