Rize'nin 71 yıllık hayali olan tünelde horonlu kutlama

RİZE'de 71 yıllık hayal olan, tamamlandığında kentin kuzeyiyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayacak Salarha Tüneli'nin 2'nci tüpü de trafiğe açıldı.

RİZE'de 71 yıllık hayal olan, tamamlandığında kentin kuzeyiyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayacak Salarha Tüneli'nin 2'nci tüpü de trafiğe açıldı. 2,9 kilometrelik tüpte ulaşımın verilmesi, yöre halkınca horon ve havai fişek gösterileri ile kutlandı.

Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden olan ve kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı. Kentin kuzeyiyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı. Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2,9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılının Ekim ayında delme işlemine başlandı.

Rize kent merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2,9 kilometreye düşürecek. Kentte 71 yıllık hayal olan çift tüplü Salarha Tüneli'nin ilk tüpü yılbaşında tamamlanırken, 2'nci tüpteki çalışmalarda ise sona gelindi.TÜNEL İÇİNDE HORON, ÇIKIŞINDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİSon düzenlemeler yapılan 2'nci tüpte trafik kontrollü verildi. Yöre halkı da araçları ile ilk kez geçtikleri tünelde kemençe eşliğinde horonlu kutlama yaptı. Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara , tünelde çalışan işçilere emekleri için teşekkür ederek, mendil ve gül hediye etti. Tünel çıkışında ise havai fişek gösterisi yapıldı.Başkan Hasan Kara, "Bizim büyük hayallerimizden bir tanesiydi. Son aşamaya geldik. Gurur duyuyoruz ve mutluyuz. İnşallah açılışını da görürüz" dedi.Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) Başkanı Dursun Ali Toptan da "Vadimize açılan ilk pencere olan bu ilk tünel Andon'a, İkizdere'ye, Ovit'e, İspir'e ve Erzurum'a oradan da diğer illere de gidecek inşallah. Bu yol sadece Salarha Vadisi'yle sınırlı kalmayacak. Çok güzel bir yatırım. Yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş