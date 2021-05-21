Rize, İYİ Parti'ye iyi gelmedi! Akşener'den sonra yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Rize'deki esnaf ziyareti sırasında gerginlik yaşadığı dakikalarda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ile bir vatandaşın arasında da tartışma yaşandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Akşener'in TBMM grup toplantısında Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kıyaslamasına tepki gösteren vatandaşa Ağıralioğlu, "Herhangi bir Müslümanı bir insan azmanına benzetecek kadar kalbimiz kararmadı" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'deki esnaf ziyaretinde gerginlik yaşadığı anlarda bir vatandaş ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kıyaslaması polemiği yaşandı.

"SENİN YAŞIN KADAR BEN İSRAİL'LE KAVGA ETTİM"

Ağıralioğlu, Meral Akşener'in TBMM grup toplantısında Netanyahu'yu Erdoğan'la kıyaslamasına tepki gösteren vatandaşa, "İsmin gibi kalbini yumuşat da konuş benimle. Bak bizim, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanını değil, Tayyip beyi değil; herhangi bir Müslümanı bir insan azmanına benzetecek kadar kalbimiz kararmadı. Senin yaşın kadar ben İsrail'le kavga ettim" yanıtını verdi.

MERAL AKŞENER DE GERGİNLİK YAŞAMIŞTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaşmıştı. Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, "PKK ile iş birliği yapan CHP ile neden birliktesiniz, açıklama yapar mısınız?" demiş; Akşener ise, "Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum" karşılığını vermişti.