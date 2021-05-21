Rize, İYİ Parti'ye iyi gelmedi! Akşener'den sonra yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Rize, İYİ Parti'ye iyi gelmedi! Akşener'den sonra yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı

Haberler.com - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Rize'deki esnaf ziyareti sırasında gerginlik yaşadığı dakikalarda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ile bir vatandaşın arasında da tartışma yaşandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Akşener'in TBMM grup toplantısında Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kıyaslamasına tepki gösteren vatandaşa Ağıralioğlu, "Herhangi bir Müslümanı bir insan azmanına benzetecek kadar kalbimiz kararmadı" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'deki esnaf ziyaretinde gerginlik yaşadığı anlarda bir vatandaş ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kıyaslaması polemiği yaşandı.

Rize, İYİ Parti'ye iyi gelmedi! Akşener'den sonra yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı

"SENİN YAŞIN KADAR BEN İSRAİL'LE KAVGA ETTİM"

Ağıralioğlu, Meral Akşener'in TBMM grup toplantısında Netanyahu'yu Erdoğan'la kıyaslamasına tepki gösteren vatandaşa, "İsmin gibi kalbini yumuşat da konuş benimle. Bak bizim, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanını değil, Tayyip beyi değil; herhangi bir Müslümanı bir insan azmanına benzetecek kadar kalbimiz kararmadı. Senin yaşın kadar ben İsrail'le kavga ettim" yanıtını verdi.

Rize, İYİ Parti'ye iyi gelmedi! Akşener'den sonra yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı

MERAL AKŞENER DE GERGİNLİK YAŞAMIŞTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaşmıştı. Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, "PKK ile iş birliği yapan CHP ile neden birliktesiniz, açıklama yapar mısınız?" demiş; Akşener ise, "Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum" karşılığını vermişti.

Rize, İYİ Parti'ye iyi gelmedi! Akşener'den sonra yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle
Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle
Rize'de protesto edilen Meral Akşener: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı
Rize'de protesto edilen Meral Akşener: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Bülent Ersoy Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize, İYİ Parti'ye iyi gelmedi! Akşener'den sonra yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:49:44. #1.14#

title