Rize İdare Mahkemesi Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti

Rize İdare Mahkemesi Başkanı Ergün Coduroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Rize İdare Mahkemesi Başkanı Ergün Coduroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Konuğunu makamında ağırlayan Rektörümüz, nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek, Üniversitemiz hakkında genel bir bilgi paylaşımında bulundu ve Üniversitemizin tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Başkan Coduroğlu ise, misafirperverliği dolayısıyla Rektörümüze teşekkür ederek, Üniversitemizde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti ve elde edilen ulusal ve uluslararası başarılardan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre