Rize Gençlik Merkezi öğrencileri, Karapınar'ı gezdi - KONYA

04.09.2019 14:29

Rize Gençlik Merkezi öğrencileri, Karapınar'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Karakul'un ev sahipliği yaptığı, 34 kişiden oluşan Rize kafilesi, Sultan Selim Cami ve Külliyesi, Erozyon Sahası, Gından Yaylası, Örnek Tepe, obruklar, Çıralı Gölü, Meke ve Acıgöl'ü gezdi.

Öğrenciler Meke Gölü'nde kemençe eşliğinde türküler söyleyip, horon oynadılar.

Rize İl Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Çakmakçı,"Kardeş gençlik merkez projesi kapsamında Karapınarlı gençleri Rize'de misafir etmiştik. Şimdi de biz Karapınar'a geldik. Hem ülkemizin farklı bölgelerindeki güzelliklerini görme hem de kültürlerini tanıma imkanı buluyoruz. Bu faaliyetlerle kardeşlilikler de pekişiyor. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki dönemlerde de bu kardeşliğimiz devam edecektir. Karapınar'da ilginç yerler var. Bizler için güzel bir gezi oldu. Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Karakul'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Karakul da, Rize'den gelen gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Kaynak: AA