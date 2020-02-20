Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun davası devam ediyor

20.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:47

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.



Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaraladığı saldırı ile ilgili davanın üçüncü duruşması, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 2 yıl önce Rize'de makam odasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul, Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. - RİZE

Kaynak: İHA