Rize'deki şiddetli yağışın ardından - Mehmet Bostancı ve Nezahat Bostancı
Mehmet Bostancı ve Nezahat Bostancı'nın görüntüsü Nezahat Bostancı'nın konuşması Mehmet Bostancı'nın konuşması RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde şiddetli yağış hasara yol açtı.
14.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:58
Mehmet Bostancı ve Nezahat Bostancı'nın görüntüsü
Nezahat Bostancı'nın konuşması
Mehmet Bostancı'nın konuşması RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde şiddetli yağış hasara yol açtı. Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Mehmet Bostancı ve Nezahat Bostancı sel anındaki yaşadıklarını anlattı.
Kaynak: AA