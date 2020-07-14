Rize'deki şiddetli yağışın ardından - Mehmet Bostancı ve Nezahat Bostancı Mehmet Bostancı ve Nezahat Bostancı'nın görüntüsü Nezahat Bostancı'nın konuşması Mehmet Bostancı'nın konuşması RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde şiddetli yağış hasara yol açtı.

Mehmet Bostancı ve Nezahat Bostancı'nın görüntüsü

Nezahat Bostancı'nın konuşması

Mehmet Bostancı'nın konuşması RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde şiddetli yağış hasara yol açtı. Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Mehmet Bostancı ve Nezahat Bostancı sel anındaki yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA