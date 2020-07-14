Rize'deki selin meydana getirdiği hasar havadan görüntülendi
Selin meydana getirdiği hasarın havadan görüntüleri RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde şiddetli yağış hasara yol açtı.
14.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:57
Selin meydana getirdiği hasarın havadan görüntüleri RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde şiddetli yağış hasara yol açtı. Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı.
Kaynak: AA
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