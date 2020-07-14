Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
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Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. 12 köye ulaşım konusunda problem yaşandığını belirten Bakan Soylu, "Aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var" dedi.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
14.07.2020 02:28 | Son Güncelleme: 14.07.2020 02:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Rize'de sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. 12 köye ulaşım konusunda problem yaşandığını belirten Bakan Soylu, "Aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var. İnşallah o köylere ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı.

"ULAŞIMIMIZ YOK AMA İRTİBAT VAR"

Bakan Soylu, ulaşım sağlanamayan 12 köyle irtibat halinde olduklarını belirterek, "Bir can kaybına yönelik veya başka türlü bir kayba yönelik bir durumumuz söz konusu değil" dedi.

"BİR KAYIP VAR, BİR KİŞİNİN DE AYAĞI KIRIK"

Bakan Soylu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"12 köye ulaşamadığımız bilgisini vermiştik. Toplam 3 yaralımız var o köylerden, bir kişinin de ayağı kırık ama ulaşıldığı an buraya gelecek. Bir kayıp var, onun dışında herhangi bir mahsur kalma bilgisi şu an elimizde mevcut değil."

Kaynak: AA

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