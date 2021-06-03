Rize'de yaylaya kar yağdı
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Rize'de yaylaya kar yağdı

Rize'de yaylaya kar yağdı
Demirören Haber Ajansı / Yalçın Şahin - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar yağan karla beyaza büründü.

 DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar yağan karla beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Kavron Yaylası sakinleri güne beyaz örtü ile uyandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta dün soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Bölgede sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Kavron Yaylası'nda yaşayanlar da kar sürprizi ile karşılaştı. Yaz ayında kar sürprizi yaşayanlar, o anları cep telefonları ile kayda aldı.


Rize'de yaylaya kar yağdı
Rize'de yaylaya kar yağdı
Rize'de yaylaya kar yağdı
Rize'de yaylaya kar yağdı
Rize'de yaylaya kar yağdı
Rize'de yaylaya kar yağdı
Rize'de yaylaya kar yağdı
Rize'de yaylaya kar yağdı
Rize'de yaylaya kar yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yalçın Şahin

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