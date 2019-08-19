Rize'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

19.08.2019 15:16

RİZE'nin İyidere ilçesinde, polis ekiplerinin arama yaptığı aracın bagajında 546,51 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kentte, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler, şüphe üzerine İyidere'de sürücüsü durdurulan araçta arama yaptı. Aracın bagaj kısmına, 4 parça halinde gizlenen 546,51 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan A.E.B, H.E ve M.E. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA