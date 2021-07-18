Rize'de trafik kazası kaza: 5 yaralı
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Rize'de trafik kazası kaza: 5 yaralı

Rize'de trafik kazası kaza: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin Pazar ilçesi Hemşin Karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan ticari taksi takla attı, 5 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Zafer Öztürk idaresindeki 53 T 4183 plakalı ticari taksi, Hemşin Pazar Karayolu Kocaköprü mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Rize'nin Pazar ilçesi Hemşin Karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan ticari taksi takla attı, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zafer Öztürk idaresindeki 53 T 4183 plakalı ticari taksi, Hemşin Pazar Karayolu Kocaköprü mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç takla atarken, kazada sürücü ile birlikte 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - RİZE

Rize'de trafik kazası kaza: 5 yaralı
Rize'de trafik kazası kaza: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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