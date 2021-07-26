Son dakika! Rize'de teleferik kazası: 1 ölü
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Son dakika! Rize'de teleferik kazası: 1 ölü

Son dakika! Rize'de teleferik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Rize'nin Muradiye beldesinde yaşanan teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Muradiye beldesinde yaşanan teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sularında Beldeye bağlı Delihasanlar mahallesinde meydana geldi. İsmail Ünlü isimli vatandaş ilkel teleferiğin sırma telinin bileğine dolanması sonucu kolundan ve kafasından yaralanarak baygınlık geçirdi. Kendisini görenlerin yaptığı ilk müdahale ile uyandırılan Ünlü daha sonra yeniden bayıldı. Baygın ve yaralı olarak yerde yatan Ünlü, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Üniversitesi'ne kaldırıldı. Ünlü burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ünlü'nün kesin ölüm sebebi ise yapılan otopsinin ardından belli olacak.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Son dakika! Rize'de teleferik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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