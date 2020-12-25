Rize'de seyir halindeki kamyon yandı
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Rize'de seyir halindeki kamyon yandı

25.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:06
Rize'de seyir halindeki kamyon yandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde seyir halindeki kamyon bir anda yanmaya başladı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde seyir halindeki kamyon bir anda yanmaya başladı.

Olay Ardeşen-Rize istikametinde, Karadeniz Sahil yolu üzerinde yaşandı. 53 AC 754 plakalı kamyon seyir halindeyken sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yanmaya başladı. Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü hemen aracı durdurarak aşağıya indi ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Kaçkar Bölge İtfaiyesi ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. - RİZE

Rize'de seyir halindeki kamyon yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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