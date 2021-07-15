Rize'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Rize'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de şiddetli yağışın ardından göçük altında kalan 3 kişiyi ve kendisinden haber alınamayan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Rize'de şiddetli yağışın ardından göçük altında kalan 3 kişiyi ve kendisinden haber alınamayan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Rize Merkez'e bağlı Muradiye beldesinde bir binanın yıkılması sonucu altında kalan 3 kişinin ve Güneysu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'dan alınan bilgilere göre Salarha bölgesi Muradiye beldesinde meydana gelen göçükte evde bulunan 3 kişinin arandığı, Güneysu ilçesinde ise 1 kişiden haber alınamadığı kaydedildi. Bölgede ekiplerin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - RİZE

Rize'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir anda yere yığıldı! Temizlik yaptığı sırada göğsüne yorgun mermi isabet etti
Bir anda yere yığıldı! Temizlik yaptığı sırada göğsüne yorgun mermi isabet etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Vahap Seçer Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Ebru Gündeş Petek Dinçöz
Spor Balotelli Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 02:36:22. #1.16#

title