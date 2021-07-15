Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (11)

SELE KAPILARAK ÖLEN ADEM YANIK TOPRAĞA VERİLDİRize'nin Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde selde kaybolan ve aramalar sonucu cansız bedenine ulaşılan Adem Yanık için cenaze namazı kılındı.

SELE KAPILARAK ÖLEN ADEM YANIK TOPRAĞA VERİLDİ

Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde selde kaybolan ve aramalar sonucu cansız bedenine ulaşılan Adem Yanık için cenaze namazı kılındı. Asmalı Irmak köyündeki cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yanık, aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa veridi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş