RİZE'DE DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI

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RİZE'nin Ardeşen ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize'de sağanak yağış nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde dereler taştı, Armağan köyünde yollar ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkiinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı