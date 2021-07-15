Son dakika haberi! Rize'de ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor
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Son dakika haberi! Rize'de ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor

Son dakika haberi! Rize'de ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Rize'de meydana gelen sel ve heyelan sonucu ölü sayısı 5'e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Rize'de meydana gelen sel ve heyelan sonucu ölü sayısı 5'e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Rize'de dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde sel ve heyelanlar yaşandı. Karaali ailesinin evinin bir bölümü de heyelan sonucu toprak altında kalırken, bugün öğle saatlerinde AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında anne Aynur Karaali (66) ile oğlu Mustafa Karaali (35) ve engelli kızı Ayşe Karaali'nin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı. Çıkartılan cansız bedenler otopsi için Rize adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - RİZE

Son dakika haberi! Rize'de ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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