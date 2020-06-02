Rize'de mahalleye inen karacalar görüntülendi
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Rize'de mahalleye inen karacalar görüntülendi

RİZE'nin Hemşin ilçesinde, mahalleye inen karacalar, cep telefonuyla görüntülendi.

Rize'de mahalleye inen karacalar görüntülendi
02.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:56

RİZE'nin Hemşin ilçesinde, mahalleye inen karacalar, cep telefonuyla görüntülendi.

Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'ne iki karaca indi. Karacayı gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Marklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalledeki evlerin önüne inen karacalar, burada otlarken, fotoğrafçı Ergün Güven tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Karacalar daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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