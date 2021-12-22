Rize'de kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Cemil Kus - Haberler | Güncel

- Rize'de kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı Rize'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - - Rize'de kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

RİZE - Rize'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle köylere ulaşımda güçlükler meydana gelmeye başladı. Rize merkezde 11, Ardeşen'de 4, Fındıklı'da 1 ve Çamlıhemşin'de 24 olmak üzere toplamda 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'da karın yağmasıyla beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Kaçkar Dağları da kartpostallık görüntüler vermeye başladı.

Rize'de kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

TRABZON'DA KAR YAĞIŞINDA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI; EĞİTİME KAR TATİLİ

TRABZON'DA KAR YAĞIŞINDA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI; EĞİTİME KAR TATİLİ

 Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil

Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil

 Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

İhlas Haber Ajansı / Cemil Kus - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title