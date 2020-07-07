Rize'de ıhlamur hasadı başladı
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Rize'de ıhlamur hasadı başladı

Çiçek açan ıhlamurların olgunlaşmasıyla Rize'de ağaç sahipleri ıhlamur hasadına başladı.

07.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:17

Çiçek açan ıhlamurların olgunlaşmasıyla Rize'de ağaç sahipleri ıhlamur hasadına başladı.

Hafta sonu Rizeliler bahçelerine girerek ıhlamur hasadı gerçekleştirdi. Testere yardımı ile itina ile kesilen dallar biriktirilirken, budama işi bittikten sonra geniş bir alana taşınan dallardan ıhlamurlar sıyrılarak kurutulmak üzere çuvallarına konuldu. Sonrasında ıhlamurlar el marifeti ile özenle seçilerek geniş bir bezin üzerine serilerek güneş görmeyen yerlerde kurutulmaya başlandı.

Dededen kalma aktarlık mesleğini sürdüren Metin Karaca, Korona virüs salgınının baş göstermesiyle ıhlamur satışlarının arttığını ve halen devam ettiğini dile getirdi. Karaca "Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana ıhlamur satışlarımızda bir artış var. Bizim yöremizde de çok ıhlamur var. Ihlamur kurutulurken güneş görmemesi gerekiyor. Serin yerde sürekli alt üst yaparak kurutmak lazım. Bu bir meslektir, sanattır. 'Topladığımız ıhlamuru bir kenara atalım 10 gün sonra alalım' değil. Bu bir meslektir, her gün bunu elleyeceksin, karıştıracaksın. Rengi daha doğal bir renk olacak. Yani bizim Rize'nin ıhlamuru o nedenle biraz siyah gibi olur, o da güneş gördüğü içindir. Aslında yaylalarda yapılsa daha iyi, kaliteli olur" dedi.

ADETA BİR ŞİFA DEPOSU

Ihlamurun sadece nezle ve soğuk algınlığına iyi gelmediğini bir çok daha faydası olduğunu sözlerine ekleyen Karaca "Nezle ve grip haricinde benim en çok sevdiğim özelliği sakinleştirir. Sinir sistemine çok iyidir. Hormon düzenleyici özelliği vardır. Mikrop öldürücü özelliği vardır. Kullanımı gripte başkadır, soğuk algınlığında başkandır, hapşırık ta daha başkadır. Tüm solunum yolları hastalıklarına yaraya bilir. Ihlamur içiyorken buna bir tarçın kökü katarsak balgamı sökebilir. 1 ıhlamur demliğine zencefil katarsak antibiyotik gibidir. Zerdeçal kökü katarsak akciğerleri korur. Eğer kuşburnu katarsak bize C vitamini sağlar. Ada çayı katarsak boğazlarımıza iyi gelir. Papatya çayı katarsak vücutta ki tüm zehri dışarıya atar. Karanfil olsa ses yollarımızı daha iyi korur. Yani demlediğimiz ıhlamuru bir şeylerle süslersek daha kaliteli olur" ifadelerini kullandı.

Karaca, Rize'de hemen her ailenin bir ıhlamur ağacı olmasına rağmen ıhlamurun kilogram fiyatının 100 lira olduğunu ve talebin sürdüğünü söyledi.

Ihlamuru çok sevdiğini ve sıcak içecekler arasında en çok ıhlamur tükettiğini dile getiren Hacer Kırdağ isimli vatandaş ise "Ihlamur çok güzel bir içecek. Herkese tavsiye ediyorum. Bilmeyen varsa da mutlaka denemeli. Korona virüs salgını sırasında da tavsiye edilen bitkilerden bir tanesiydi. Faydalı olduğu söylenmişti. Mutlaka tüketilmeli. Birçok hastalığa da iyi geldiği doktorlar söylüyor. Bizde doktorlarımızı dikkate alarak içiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Oğuz Bal - Hasan Fehmi Demir/İHA)

Rize'de ıhlamur hasadı başladı

Kaynak: İHA

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