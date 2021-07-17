Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (5)

SELDE KURTARMA ANLARI KAMERADARize Valiliği, kentte 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, kayıp 2 kişinin arandığı sel afetinde, merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde birçok yerleşim noktasındaki heyelan ve taşkınlarla ilgili yürütülen arama...