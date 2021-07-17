Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (5)
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Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (5)

Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SELDE KURTARMA ANLARI KAMERADARize Valiliği, kentte 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, kayıp 2 kişinin arandığı sel afetinde, merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde birçok yerleşim noktasındaki heyelan ve taşkınlarla ilgili yürütülen arama...

SELDE KURTARMA ANLARI KAMERADA

Rize Valiliği, kentte 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, kayıp 2 kişinin arandığı sel afetinde, merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde birçok yerleşim noktasındaki heyelan ve taşkınlarla ilgili yürütülen arama kurtarma çalışmalarında çay bahçesinde bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile ilgili görüntü paylaştı. Görüntülerde; ekipler, çevresinde heyelan oluşan sarp arazideki çay bahçesinde, ip yardımıyla yaralı kişiyi, sedyeyle yola taşıdığı anlar yer aldı.


Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (5)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (5)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (5)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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