Rize'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
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Rize'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

23.11.2020 21:00 | Son Güncelleme: 23.11.2020 21:04
Rize'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

RİZE'de, meydana gelen heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin yolu ulaşıma kapandı.

RİZE'de, meydana gelen heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin yolu ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Ardeşen- Çamlıhemşin ilçesi yolu 5'inci kilometresi Yamaçdere köyü mevkisinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. yüksek kesimden inen kaya ve toprak yığını nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolda, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışması başlatıldı. Ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKATİN

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