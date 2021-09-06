Rize'de gazetecilerin Necati Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
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Rize'de gazetecilerin Necati Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de gazetecilerin Necati Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Rize'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Rize Basınının duayen isimlerinden Necati Bayram Tuzcu, son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Rize Basınının duayen isimlerinden Necati Bayram Tuzcu, son yolculuğuna uğurlandı.

Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte iken hayatını kaybeden, Rize basınının duayenlerinden ve ÇAYKUR emeklisi Gazeteci Yazar Necati Bayram Tuzcu (63) için öğle namazının ardından Rize Sahil Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, aile yakınları ve Rize Basın camiasının yanı sıra AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ile yönetim kurulu üyeleri, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Tuzcu'nun cenazesi İslampaşa Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedildi. - RİZE

Rize'de gazetecilerin Necati Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
Rize'de gazetecilerin Necati Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
Rize'de gazetecilerin Necati Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
Rize'de gazetecilerin Necati Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
Rize'de gazetecilerin Necati Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
Rize'de gazetecilerin Necati Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Rize'de gazetecilerin Necati Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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