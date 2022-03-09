Rize'de fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 işletmeye ceza - Haberler

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Rize'de fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 işletmeye ceza

AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize'de fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 işletmeye ceza

Rize'de fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Rize'de fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Müdürlükleri, il ve ilçe emniyet personeli ve ilgili belediye ekiplerince yapılan sıvı yağ üzerine stokçuluk, haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve KDV indirimi ile ilgili toplam 100 markette denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, 71 üründe stok, 90 üründe fiyat etiketi, 47 üründe KDV indirimi ve 71 üründe ise haksız fiyat denetimi yaptı.

Denetimlerde, fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Rize'de fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 işletmeye ceza

Rize'de fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 işletmeye ceza

Rize'de fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 işletmeye ceza

AA / Fikret Delal - Güncel

Hisarcık, Ticaret, Tarım, Rize, Güncel, Haberler

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