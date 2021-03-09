Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

09.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:33
Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde itfaiye ekipleri dereye düşen köpeği vatandaşların da yardımıyla kurtardı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde itfaiye ekipleri dereye düşen köpeği vatandaşların da yardımıyla kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ardeşen ilçesinde sokak köpeği Dolana Deresi'ne düştü. Bağıran köpeği fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dereye merdiven uzattı. Dereye inen itfaiye eri köpeğe ip bağlayarak vatandaşların da yardımı ile yukarıya çekilmesini sağladı. Köpeği kurtarma operasyonuna çok sayıda vatandaş da meraklı gözler ile izledi. - RİZE

Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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