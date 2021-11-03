Rize'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Rize'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel
Rize'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

RİZE'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

RİZE'de Deaş terör örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Kentte sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı, örgüt ideolojisi doğrultusunda taraftar toplama faaliyeti yürüttüğü ve örgütsel faaliyet kapsamında şüpheli para hareketleri olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 122 adet yasaklı materyal ele geçirildi. 6 kişinin sorgusu sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Son Dakika Haberleri
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