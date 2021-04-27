Rize'de çay tarlasına giden vatandaşlara ceza yazıldığı iddiası
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Rize'de çay tarlasına giden vatandaşlara ceza yazıldığı iddiası

Rize'de çay tarlasına giden vatandaşlara ceza yazıldığı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'nin İkizdere ilçesinde, çay tarlasına giden ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara, karantinayı deldiği gerekçesiyle Jandarma ekipleri tarafından ceza yazıldığı iddia edilmişti. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada hiç kimseye çay bahçesine gittiği için ceza kesilmediği vurgulanırken, maske-mesafe kuralına uymayan ve kamu görevlilerinin çalışmasını sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulandığı dile getirildi.

Rize Valiliği tarafından İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi'nde yapılması planlanan taş ocağını istemeyen vatandaşlara kesilen cezalar hakkında açıklama yapıldı.

VALİLİK, İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

Basında "Çay tarlasına giden vatandaşlara ceza yazılıyor" iddiasıyla yer alan haberlere açıklık getiren Valilik, hiç kimseye çay bahçesine gittiği için ceza kesilmediğini, maske-mesafe kuralına uymayan ve kamu görevlilerinin çalışmasını sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulandığını belirtti.

CEZA, TAŞ OCAĞINI ENGELLEMEYE ÇALIŞANLARA KESİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rize-ikizdere ilçesinde, 'Çay tarlasına giden vatandaşlara Jandarma ceza yazıyor' şeklinde, yanlış/eksik bilgi veya art niyete dayanan asılsız haber ve yorumlar yapıldığı görülmüştür. İlimizin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmamıştır. Ancak muafiyetleri suistimal etmek isteyen kişilere de hepimizin sağlığı ve kamu düzeni için fırsat verilmemektedir. Her yerde olduğu gibi İkizdere İlçesinde de bu doğrultuda uygulanan cezai işlemler, kesinlikle tarlasına giden, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik olmamıştır. Devletimiz, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olan ve her türlü hukuki aşaması tamamlanan izinleri alınan yatırım projesi kapsamında açılmak istenen taş ocağını engellemeye çalışan, tüm ısrarlı açıklama, ikna gayretleri ve ikazlara rağmen maske-mesafe kuralına uymayan, kamu görevlilerinin çalışmasına sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulanmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Rize'de çay tarlasına giden vatandaşlara ceza yazıldığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Rize'de çay tarlasına giden ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara, karantinayı deldiği gerekçesiyle ceza yazıldığı iddia edilmişti.

Valilik cezanın tarlaya çalışmaya gidenlere değil, İşkencedere Vadisi'nde yapılması planlanan taş ocağını istemeyen vatandaşlara kesildiğini açıkladı.

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