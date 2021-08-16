Rize'de çatı katından düşen şahıs hayatını kaybetti

Rize'de evinin çatısını onarırken çatı katındaki pencereden düşen kişi hayatını kaybetti.

Rize'de evinin çatısını onarırken çatı katındaki pencereden düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay merkeze bağlı Ketenli Köyünde meydana geldi. Evinin çatısını onaran Sezai Kar (65) dengesini kaybederek çatı katındaki pencereden beton zemine düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı