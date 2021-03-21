Rize Belediye Başkanı Metin adına açılan sahte sosyal medya hesabıyla ilgili yasal süreç başlatıldı

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin adına sosyal medyada açılan hesapla ilgili yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin adına sosyal medyada açılan hesapla ilgili yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Rahmi Metin'in adı ve fotoğrafı kullanılarak sahte sosyal medya hesabı açıldığı ve vatandaşlara mesaj gönderimlerinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin'in hesaplarından bu şekilde mesajlar gönderilmemiştir. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ismiyle gelen alakasız mesajlara itibar edilmemelidir. Açılan bu sahte hesapla alakalı yasal süreçler başlatılmış olup kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı