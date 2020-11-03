Rızabey apartmanı enkazından bir kadın cesedi çıkartıldı

İZMİR'deki enkazlarda arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Rızabey apartmanından bir kadın cesedi çıkartıldı.

İZMİR'deki enkazlarda arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Rızabey apartmanından bir kadın cesedi çıkartıldı.

İzmir'de deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken, Rızabey apartmanında bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Saat 04.15'te yapılan çalışmalar sonucunda, talihsiz kadının cansız bedeni moloz yığınlarının altından çıkartıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU