İzmir depreminde yıkılan en büyük bina olan Rıza Bey Apartmanının yıkılma anı kameralarda

İzmir'de meydana gelen depremde bazı binalar tamamen yıkılırken, yıkılan binalardan en büyüğü Rıza Bey Apartmanı oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanın yıkılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın yıkılmasından saniyeler sonra bölgeyi toz bulutu sardı. Bu görüntüler adeta savaş alanını anımsattı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar görürken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı tamamen yıkıldı. Alt katlarında iş yerleri de olan apartmanın enkazından, depremin simge isimlerinden biri olan Buse Hasyılmaz ve ailesi sağ olarak çıkarıldı.

Bölgede zaman zaman sessizlik çağrıları yapılırken, son olarak 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık da depremden 17 saat sonra Rıza Bey Apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı. Okan'ın yıkılan binanın ikinci katından çıkartıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

İNSANLAR KAÇACAK YER ARADI

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rıza Bey Apartmanının yıkılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde vatandaşların dükkanlardan koşarak çıktığı görülürken, insanların korku dolu anları dikkatlerden kaçmadı.

SOKAK SAVAŞ ALANI GİBİ OLDU

8 katlı bina depremin başlamasından kısa bir süre sonra tamamen yıkıldı. Binanın yıkılmasından sonra apartmanın olduğu sokak saniyeler içinde tamamen toz bulutu altında kaldı.Kameralara yansıyan görüntüler adeta savaş alanını anımsattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı