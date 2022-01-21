Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakterlerinden Rıza Baba, dizinin ilk gününden bu yana beğeniliyor ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Son bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler sonrası Rıza baba merak konusu olurken Arka Sokaklar Rıza Baba ölüyor mu ve Rıza Baba öldü mü gibi konular araştırılıyor. Peki, Rıza Baba öldü mü?

TV ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokakların efsane karakterlerinden Rıza Baba son bölüm fragmanında dikkat çekti. İzleyicileri şaşırtan görüntüler sonrası Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Rıza Baba ölüyor mu gibi konular araştırıldı. Peki, Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Rıza Baba ölüyor mu?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLÜYOR MU?

Arka Sokaklar'ın son bölüm fragmanında; Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza karakterinin ''Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.'' dediği duyuldu.

Rıza Baba'nın son durumu ise bu akşam yayınlanacak yeni bölüm sonrası netleşecek.

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