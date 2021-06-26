Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Güncel

Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı Elmasburnu Tabiat Parkı, mangal üniteleri ve genişletilmiş otoparkıyla açıldı Furkan Çon İSTANBUL - İstanbulluların yaz aylarında serinlemek için akın ettiği Riva'da, haftanın dört günü kadınlara özel, localı plajı, elektrikli yolcu taşıma araçları,...

Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı

Elmasburnu Tabiat Parkı, mangal üniteleri ve genişletilmiş otoparkıyla açıldı

Metin Başar - Furkan Çon

İSTANBUL - İstanbulluların yaz aylarında serinlemek için akın ettiği Riva'da, haftanın dört günü kadınlara özel, localı plajı, elektrikli yolcu taşıma araçları, koy manzaralı restoranı, piknik üniteleri, doğalgazlı mangal üniteleri ve genişletilmiş otoparkıyla Elmasburnu Tabiat Parkı açıldı.

İstanbul'da tatil yöresi standartlarındaki kadınlar plajına sahip Riva Elmasburnu Tabiat Parkı modern tesisleriyle yaz boyunca kadınlara ve ailelere şehrin yakınında nezih bir tatil imkanı sunuyor. Beykoz Belediyesinin ilçedeki turizm yatırımları kapsamında Elmasburnu Tabiat Parkı'nda kurduğu, 9 bin m2'lik yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, doğalgazlı mangal üniteleri, mavi ve yeşil koylara bakan restoranı, büfesi, 2 adet çocuk parkı, genişletilmiş otoparkı ve 29 adet locanın yer aldığı kadınlara özel plajıyla sezonu açtı.

Haftanın 4 günü kadınlara özel hizmet

Sağlık Bakanlığının halka açık plajlar arasında onay verdiği plaj, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yalnızca kadınlara hizmet verecek, ziyaretçiler cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise alandan ortak olarak yararlanabilecek. Kadınlara özel günlerde tesislerde çalışan personel de kadınlardan oluşacak.

Doğalgazlı mangal üniteleri yapıldı

Ayrıca yenilenen plajda, genişletilmiş otopark hizmeti ve doğalgazlı mangal üniteleri de vatandaşı memnun etti. Vatandaşlar sıcak havada denizin tadını çıkarırken bir taraftan da doğalgazlı mangal ünitelerinde mangal yapmanın keyfini yaşayacak. Öte yandan, ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek için de otopark kapasitesi artırıldı.

Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı
Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı
Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı
Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı
Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Başar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Şahin Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.06.2021 18:54:16. #1.13#

title