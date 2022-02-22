Rita Ora: 'Kadınlar müzikte yaş ayrımcılığıyla savaşmalı' - Haberler
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Rita Ora: 'Kadınlar müzikte yaş ayrımcılığıyla savaşmalı'

DailyMotion.com - Magazin
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Rita Ora kadın sanatçıların müzik sektöründe karşılaştığı yaş ayrımcılığına dikkat çekti ve kadınların bu gidişatı değiştirmek için birbirlerine destek olmaları gerektiğini söyledi.

Rita Ora kadın sanatçıların müzik sektöründe karşılaştığı yaş ayrımcılığına dikkat çekti ve kadınların bu gidişatı değiştirmek için birbirlerine destek olmaları gerektiğini söyledi.

DailyMotion.com - Magazin

Rita Ora, Müzik, Magazin, Haberler

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