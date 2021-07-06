Riot turnuvalarından men edilen 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu Rames konuştu!

Bir süre uzaklaştırma cezası alan 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu Rames suskunluğunu bozdu!

Bir süre Riot organizasyonlarından men edilen 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu Rames, uzaklaştırma hakkında konuştu. Dün Riot tarafından yapılan araştırma tamamlanmıştı. Rames ve Risin sportmenliğe aykırı tutumlar sebebi ile belirli süre organizasyonlardan men edilmişti.

Rames yapılan açıklamalardan sonra kendi sosyal medya hesaplarından bir açıklama metni paylaştı, uzaklaştırma kararı hakkında söyledikleri ise şunlar:

Fenerbahçe'ye gelirken bugünlerde yaşadıklarımı yaşayacağımı asla düşünmüyordum. Aldığımız yenilgiler de bugün açıklanan uzaklaştırma kararı da asla beklemediğim ve kabullenemediğim şeyler.

Uzaklaştırma kararı verilen yazılarımı okudum. Yazdıklarımın doğru olmadığının farkındayım. Fakat işin aslı bu yazdığım yazılar tamamen arkadaşlarımızdan oluşan 10 kişilik bir özel oyun lobisinde sadece arkadaşlarıma yazdığım şeylerdi. Birçoğumuz günlük hayatında yakın çevresiyle kurdukları whatsapp grubu konuşmalarında da günlük hayatında kullanmayacağı şaka niyetli argo sözler kullanıyor. Bir an sadece arkadaşlarım ve benim görebileceğim bir grup konuşması gibi düşünerek yazdığım şaka niyetli cümlelerdi.

Bunun bu denli sonuçlara yol açacağını düşünmemiştim.

Takımım @fbespor, sayın başkanım, yöneticilerim ve takım arkadaşlarımdan; aldığımız kötü sonuçlara rağmen beni destekleyen herkesten özür dilerim.

Fakat lig yönetiminin Türkiye sunucusundaki Riot hesabımda arkadaşlarımla 5v5 özel oyun oynarken yazdığım şeylerden uzaklaştırma kararı vermesini doğru bulmuyorum. Günlük tekli derecelimde asla chat kullanıp insanlara hakaret eden bir kişilik değilim. Fakat bunları yapanlar yerine bana uzaklaştırma kararı verilmesi bir hayli garip.

Konuyla ilgili savunmamı Riot Games'e ilettim. Yazdığım şeylerin özel oyun lobisinde olduğunu ve lobide kimlerin olduğunu maç geçmişinden kanıtlayabilirim.

İlk profesyonel Şampiyonluk Ligi mevsimime Fenerbahçe forması altında hiç istemediğim bir başlangıç yaptım. Aldığım ceza hafifletilsede hafifletilmese de Kış Mevsimine kadar takım antrenmanlarıma, tekli dereceli ve kişisel gelişimime odaklanıp çok daha motive ve çok daha güçlü bir şekilde döneceğim.

Riot Games'in iki oyuncu hakkında verdiği kararına ulaşabilirsiniz!

Kaynak: Playerbros