Riot Games'in FPS Oyunu Valorant Kapalı Beta Kayıtları Başladı! Riot Games'in yeni FPS oyunu Valorant'ın kapalı betası açıldı! 5'e 5 karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu Valorant, Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Riot Games'in yeni FPS oyunu Valorant'ın kapalı betası açıldı! 5'e 5 karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu Valorant, Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Riot Games tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu Valorant'ın kapalı betası bugün açılıyor. Valorant kapalı beta, Kanada, Amerika, Türkiye, Rusya, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde oynanabilecek. Kapalı betaya katılmak için oyuncuların Riot Games hesabına giriş yapmaları ve hesaplarını Twitch hesaplarına bağlamaları gerekiyor. Oyuncuların ayrıca Valorant yayınlarını Twitch üzerinden izleyerek betaya katılma şansı yakalayabileceği belirtildi.

Twitch yayıncılarının hemen oynamaya başladığı Riot Games yapımı FPS oyunu Valorant, 2020 yazında çıkış yapacak. Sistem gereksinimleri noktasında, Dünya genelinde herkesin rekabet edebilmesi amacıyla çok farklı PC donanımında çalışabilmesi için optimize edildiği söyleniyor. Oyunun yapımcısı tarafından paylaşılan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

En Düşük Donanım Özellikleri - 30FPS

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Ekran Kartı: Intel HD 3000

Önerilen Özellikler - 60FPS

İşlemci: Intel i3-4150

Ekran Kartı: Geforce GT 730

Yüksek Donanım Özellikleri - 144+FPS

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz

Ekran Kartı : GTX 1050 Ti

PC Donanım Önerisi

Windows 7/8/10 64-bit

4GB RAM

1GB VRAM