RİO DE JANERİO - Bolsonaro hükümetini protesto gösterisi düzenlendi
Şehir merkezinde bir araya gelen Rio de Janeiro sakinleri Brezilya'nın Bağımsızlık Günü'nde Başkan Jair Bolsonaro hükümetini protesto etti.
Şehir merkezinde bir araya gelen Rio de Janeiro sakinleri Brezilya'nın Bağımsızlık Günü'nde Başkan Jair Bolsonaro hükümetini protesto etti.
Ülke başkanının istifasını talep eden protestocular, aşı yetersizliği, koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler, fahiş gıda ve mutfak gazı fiyatları hakkındaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.
Ülkede, pandeminin başladığı günden bu yana toplam 20.899.933 vaka görülürken, bu vakalardan 583.810 kişi ise hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira