RIO DE JANEIRO - Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva destekçilerinden, Bolsonaro karşıtı gösteri

Göstericilerden detaylar Lula da Silva'nın maketinden detaylar Pankart detayları RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro'nun güneyindeki Copacabana Plajı'nda bir araya gelen Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı...