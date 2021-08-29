RIO DE JANEIRO - Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva destekçilerinden, Bolsonaro karşıtı gösteri
Göstericilerden detaylar Lula da Silva'nın maketinden detaylar Pankart detayları RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro'nun güneyindeki Copacabana Plajı'nda bir araya gelen Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı...
Göstericilerden detaylar
Lula da Silva'nın maketinden detaylar
Pankart detayları RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro'nun güneyindeki Copacabana Plajı'nda bir araya gelen Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı gösteri düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira