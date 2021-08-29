RIO DE JANEIRO - Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva destekçilerinden, Bolsonaro karşıtı gösteri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RIO DE JANEIRO - Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva destekçilerinden, Bolsonaro karşıtı gösteri

Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira - Haberler | Güncel

Göstericilerden detaylar Lula da Silva'nın maketinden detaylar Pankart detayları RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro'nun güneyindeki Copacabana Plajı'nda bir araya gelen Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı...

Göstericilerden detaylar

Lula da Silva'nın maketinden detaylar

Pankart detayları RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro'nun güneyindeki Copacabana Plajı'nda bir araya gelen Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı gösteri düzenledi.

RIO DE JANEIRO - Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva destekçilerinden, Bolsonaro karşıtı gösteri
RIO DE JANEIRO - Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva destekçilerinden, Bolsonaro karşıtı gösteri
RIO DE JANEIRO - Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva destekçilerinden, Bolsonaro karşıtı gösteri
RIO DE JANEIRO - Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva destekçilerinden, Bolsonaro karşıtı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Bülent Ersoy Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Ali Koç Salih Uçan Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
RIO DE JANEIRO - Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva destekçilerinden, Bolsonaro karşıtı gösteri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 00:01:55. #1.15#

title