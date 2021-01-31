Rio de Janeiro'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, salgına rağmen sahillere akın ediyor
Doluluk yaşanan sahilden detaylar ( DRONE) Sahilde güneşlenen kalabalık gruplar Polisin denetimi Maracanã stadyumuna gitmek isteyen insanlar Polisin güvenlik önlemleri Brezilya'da son 24 saatte 1279 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 223 bin 945'e, 58 bin 462 yeni vakanın...
Doluluk yaşanan sahilden detaylar ( DRONE)
Sahilde güneşlenen kalabalık gruplar
Polisin denetimi
Maracanã stadyumuna gitmek isteyen insanlar
Polisin güvenlik önlemleri Brezilya'da son 24 saatte 1279 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 223 bin 945'e, 58 bin 462 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 176 bin 975'e yükseldi. Rio de Janeiro kentinde hava sıcaklığındaki artış nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı. Ipanema sahiline akın evden binlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymadı. Polis ise vakalarda yaşanabilecek artış tehdidine karşı denetimi sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira