Rio de Janeiro'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, salgına rağmen sahillere akın ediyor
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Rio de Janeiro'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, salgına rağmen sahillere akın ediyor

31.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:15

Doluluk yaşanan sahilden detaylar ( DRONE) Sahilde güneşlenen kalabalık gruplar Polisin denetimi Maracanã stadyumuna gitmek isteyen insanlar Polisin güvenlik önlemleri Brezilya'da son 24 saatte 1279 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 223 bin 945'e, 58 bin 462 yeni vakanın...

Doluluk yaşanan sahilden detaylar ( DRONE)

Sahilde güneşlenen kalabalık gruplar

Polisin denetimi

Maracanã stadyumuna gitmek isteyen insanlar

Polisin güvenlik önlemleri Brezilya'da son 24 saatte 1279 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 223 bin 945'e, 58 bin 462 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 176 bin 975'e yükseldi. Rio de Janeiro kentinde hava sıcaklığındaki artış nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı. Ipanema sahiline akın evden binlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymadı. Polis ise vakalarda yaşanabilecek artış tehdidine karşı denetimi sürdürdü.

Rio de Janeiro'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, salgına rağmen sahillere akın ediyor
Rio de Janeiro'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, salgına rağmen sahillere akın ediyor
Rio de Janeiro'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, salgına rağmen sahillere akın ediyor
Rio de Janeiro'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, salgına rağmen sahillere akın ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira

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